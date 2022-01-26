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Bitlis'te yoğun kar: Tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü

#Kar#Bitlis#Yoğun Kar

Bitlis'te tek katlı evler ve park halindeki araçlar kar altında kaldı, kapanan 48 köy yolunun ulaşıma açılması için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. 

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Bitlis ve çevresindeki kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkili olmaya devam ederken, merkezdeki kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Kentte tek katlı evler ve park halindeki araçlar kara gömüldü. Yüksek kesimlerde ise yer yer 4 metreyi bulan kar nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için 10 ayrı şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelle yoğun bir çalışma yürütüyor. 

Bitliste yoğun kar: Tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü


Meteoroloji yetkilileri, Bitlis'deki kar yağışının aralıklı olarak süreceğini bildirdi, vatandaşları da çığ ve buzlanmalara karşı uyardı. Yapılan uyarıda "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.  Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

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Bitliste yoğun kar: Tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü

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#Kar#Bitlis#Yoğun Kar

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