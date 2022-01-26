Bitlis'te yoğun kar: Tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü

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Bitlis ve çevresindeki kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkili olmaya devam ederken, merkezdeki kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Kentte tek katlı evler ve park halindeki araçlar kara gömüldü. Yüksek kesimlerde ise yer yer 4 metreyi bulan kar nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için 10 ayrı şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelle yoğun bir çalışma yürütüyor.

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