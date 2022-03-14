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Bitlis'te yoğun kar: Kalınlığı 2 metreyi aştı

#Kar#Bitlis#Yoğun Kar
Bitliste yoğun kar: Kalınlığı 2 metreyi aştı

Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, il genelinde 302 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ev ve araçların beyaz örtüyle kaybolduğu kentte ulaşım için kardan tüneller oluşturuldu.

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Kent merkezinde 1 haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, 302 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Kurtkan, kapanan köy yollarının yeniden açılması için 10 ayrı şantiyede 75 personel ve 50 iş makinesiyle çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Ev ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı kentte ulaşım için kardan tüneller oluşturuldu.

Bitliste yoğun kar: Kalınlığı 2 metreyi aştı



Meteoroloji yetkilileri, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığının 8,5 metreye ulaştığını, yerdeki kar kalınlığının ise 2 metreyi aştığını açıkladı. Kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, çığ uyarısı yaptı. Karayolları ekipleri, ana yollarda çalışma yaparken, belediyeye bağlı iş makineleriyle de mahalle aralarında çalışmalar sürdürülüyor. 

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Bitliste yoğun kar: Kalınlığı 2 metreyi aştı

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#Kar#Bitlis#Yoğun Kar

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