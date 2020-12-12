MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBitlis’te toprağa gömülü EYP ele geçirildi
GeriGündem Bitlis’te toprağa gömülü EYP ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 12.12.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Bitlis’te toprağa gömülü EYP ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitlis’te toprağa gömülü EYP ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Bitlis’te bölücü terör örgütü PKK mensuplarının bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar kapsamında, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Bitlis'e bağlı Döşkaya köyü kırsalında, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08” operasyonunda, toprağa gömülü vaziyette teneke kutu içerisine yerleştirilmiş 25 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, RF komutalı ateşleme anahtar sistemli 1 adet EYP ele geçirildi.

Ele geçirilen EYP, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra imha edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle