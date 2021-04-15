Bitlis'te toprağa gömülü el bombaları, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalına, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Eren-11 Şehit J.Er Hüseyin Uslu 2021-24' adıyla düzenlenen operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde toprağa gömülü brandaya sarılı vaziyette 3 el bombası, 2 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 37 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, sinyal tarayıcı, palaska, 4 kütüklük, şemsiye, gömlek, 2 met ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

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