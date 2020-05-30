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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Bitlis'te TIR devrildi, 3 yaralı

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Bitlis'te TIR devrildi, 3 yaralı
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BİTLİS'in Buzlupınar mevkisinde, virajı alamayan TIR devrildi. Kazada, sürücü ile beraberinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Bitlis-Siirt Karayolu üzerindeki Buzlupınar mevkisinde meydana geldi. Siirt'ten Bitlis'e gelen 56 EA 472 plakalı TIR, virajda devrildi. Kazada, adı açıklanmayan TIR sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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