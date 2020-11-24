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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 21:30 | Son Güncelleme:

Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi

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Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi
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Bitlis'in Ziyaret Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağaralar, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağı Ziyaret kKöyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. H.Cahit Özer 2020-20' adı verilen operasyonda, teröristlerin saklanmak için kullandıkları tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağalar, uzman ekiplerce kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyon sürüyor.

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