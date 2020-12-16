Bitlis'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.



Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-07" operasyonları başlatıldı.



Operasyonda Sarıkonak köyü kırsalında bir ağaç dibinde, üzeri yapraklarla örtülü tuzaklanmaya hazır roketatar mühimmatı, anti personel mayını ve 2 dolu büyük tüp ele geçirildi.



Ele geçirilenler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.