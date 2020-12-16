MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBitlis'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
GeriGündem Bitlis'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 21:35 | Son Güncelleme:

Bitlis'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitlis'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda roketatar mühimmatı ve mayın ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-07" operasyonları başlatıldı.

Operasyonda Sarıkonak köyü kırsalında bir ağaç dibinde, üzeri yapraklarla örtülü tuzaklanmaya hazır roketatar mühimmatı, anti personel mayını ve 2 dolu büyük tüp ele geçirildi.

Ele geçirilenler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle