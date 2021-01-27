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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 19:05 | Son Güncelleme:

Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş yüzlerce pil bulundu

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Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş yüzlerce pil bulundu
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Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülmüş 450 pil ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Çobansuyu köyü kırsalında toprağa gömülü 4 jelikan bidonda 450 büyük pil ele geçirildi.

Piller, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.

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