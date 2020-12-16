Bitlis’te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Bitlis kırsalında PKK’lı teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı, tuzaklanmaya hazır roketatar ve anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis’e bağlı Sarıkonak köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik Yıldırım- 16 Sehi Ormanları Şehit J. Er Kadir Güler 2020- 07 adıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda, arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır 1 roketatar mühimmatı, 1 anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler, yapılan incelemenin ardından olay yerinde imha edilirken bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.
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