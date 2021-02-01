Bitlis'te terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla merkez Çobansuyu Köyü kırsalında 31 Ocak günü 'Şehit Jandarma Uzm. Onb. Halil Ateş 2021-05' operasyonu başlattı. Operasyonda, terör örgütüne ait, iki sığınakta toprağa gömülü halde, 3 jelikan bidon içinde akü, 2,5 litre benzin, 200 kilo un, 5 kilo makarna, 10 litre sıvı yağ, 5 kilo salça, 10 kilo pirinç, 4 kilo çay, 10 kilo şeker, 3 kilo tütün, 500 gram maya, 3 kilo reçel, 10 paket meyve suyu ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.