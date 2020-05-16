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DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 00:18,Son Güncelleme:

Bitlis'te silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

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Bitlis'te silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı
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Bitlis'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik Bitlis merkez ve çeşitli kentlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kaleşnikof tüfek ve 2 şarjör, 195 Selier&Bellot marka 7.62 mm çapında fişek, ruhsatsız tabanca ve 3 tezkeresiz av tüfeği ile av tüfeğine ait 102 fişek ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

Bitliste silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

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