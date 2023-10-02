Bitlis'te şiddetli sağanak! Selde mahsur kalan aile kurtarıldı

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Bitlis'te dün akşam etkili olan sağanak sele yol açtı. Sel nedeniyle su birinkitilerinin olduğu cadde ve sokaklarda trafikte aksamalar yaşanırken, altyapı da zarar gördü. Ekipler, yağış sonrası caddelerdeki suları tahliye ettikten sonra zarar gören elektrik ve telefon hatlarını onardı. Kentin Nur Caddesi'nde yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinden dolayı yayalar zor anlar yaşadı.

MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

Öte yandan sağanak yağışın etkili olduğu Güroymak ilçesinin Çıtak köyüne bağlı İstasyon Mezrası'nda evleri dere kenarında bulunduğu için mahsur kalan aynı aileden Ahmet, Mehmet, Fatih ve Perihan Elçi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı.