×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bitlis'te şiddetli sağanak! Selde mahsur kalan aile kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#Sağanak Yağış#SEL
Bitliste şiddetli sağanak Selde mahsur kalan aile kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 14:48

Bitlis'te dün akşam etkili olan sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokakların sel suları ile dolduğu kentteki altyapı zarar görürken, mahsur kalan aynı aileden 4 kişi ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

Bitlis'te dün akşam etkili olan sağanak sele yol açtı. Sel nedeniyle su birinkitilerinin olduğu cadde ve sokaklarda trafikte aksamalar yaşanırken, altyapı da zarar gördü. Ekipler, yağış sonrası caddelerdeki suları tahliye ettikten sonra zarar gören elektrik ve telefon hatlarını onardı. Kentin Nur Caddesi'nde yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinden dolayı yayalar zor anlar yaşadı.

MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

Öte yandan sağanak yağışın etkili olduğu Güroymak ilçesinin Çıtak köyüne bağlı İstasyon Mezrası'nda evleri dere kenarında bulunduğu için mahsur kalan aynı aileden Ahmet, Mehmet, Fatih ve Perihan Elçi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitlis#Sağanak Yağış#SEL

BAKMADAN GEÇME!