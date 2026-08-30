×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bitlis'te sıcaktan bunalan mandaların su sefası havadan görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#Manda#Göl
Bitliste sıcaktan bunalan mandaların su sefası havadan görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 09:05

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sıcaktan bunalan mandalar, serinlemek için dere ve su birikintilerine akın etti. Otladıktan sonra suya girerek saatlerce serinleyen ve doğal banyo yapan mandaların oluşturduğu Afrika belgesellerini aratmayan renkli görüntüler drone ile kaydedildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Budaklı köyünde otlayan mandalar, birkaç saatlik beslenmenin ardından serinlemek için dere ve su birikintilerinin yolunu tutuyor. Suyun içerisine giren mandalar, saatlerce burada kalarak hem serinliyor hem de adeta doğal bir banyo yapıyor. Su içerisinde bir arada bulunan mandaların oluşturduğu görüntüler, Afrika’da çekilen vahşi yaşam belgesellerini andırırken, ortaya çıkan renkli manzara drone ile görüntülendi.

Bitliste sıcaktan bunalan mandaların su sefası havadan görüntülendi

Mandaların serinlemek için suya girmesi, bölgedeki doğal yaşamın da güzel bir örneğini oluşturuyor. Suyun içerisinde uzun süre kalan mandalar, sıcak havanın etkisinden uzaklaşarak günün en keyifli saatlerini geçiriyor.

Haberin Devamı

Bitliste sıcaktan bunalan mandaların su sefası havadan görüntülendi

Budaklı köyünde yaz aylarında sıkça görülen bu manzara, mandaların doğal yaşamını gözler önüne sererken, havadan çekilen görüntüler de izleyenlere adeta Afrika safarilerini aratmayan bir görüntü sunuyor.

Gözden Kaçmasınİstanbullular dikkat Bugün bazı yollar trafiğe kapatıldıİstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitlis#Manda#Göl

BAKMADAN GEÇME!