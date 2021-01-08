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Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Bitlis’te, PKK'ya ait toprağa gömülü EYP imha edildi

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Bitlis’te, PKK'ya ait toprağa gömülü EYP imha edildi
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BİTLİS'te, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda tespit edilen, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Esenburun köyü kırsalında, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit J. Er Kadir Güler 2021-12 Operasyonu' başlattı. Jandarma ekiplerinin Esenburun köyü kırsalında düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü plastik bidon içinde, 3 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, basma tip ateşleme anahtarlı EYP tespit edildi. EYP, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yerinde imha edildi.

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