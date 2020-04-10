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DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 18:54,Son Güncelleme:

Bitlis'te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Bitlis'te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi. 

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede, teröristlere ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine 'Şehit J.Uzm.Onb. Mehmet AŞKAR 2020-12 Operasyonu' başlattı. Bugün yapılan operasyon kapsamında arazide toprağa gömülü 2 jelikan bidon içerisinde 1 glock marka tabanca, 3 tabanca şarjörü, 19 adet 9 mm fişek, 3 ateşleme anahtarı, bin 700 metre elektrik kablosu, 1 top bobin teli, 1 akü, 1 not defteri, 82 koli bandı, 39 silikon, 4 sıcak silikon, 25 yapıştırıcı, 2 pil, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, 1 tişört, 1 pantolon, 1 kemer ve 1 paket peçete ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılık talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyon ise sürüyor.

Bitliste PKKya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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