Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları, lav silahı ve top mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Çayırbaşı kırsalına 'Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. H. Cahit Özer 2020-28' ile Kapaklı köyü kırsalına ise 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Volkan 2020-204' adlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, toprağa gömülü çuvallar içerisinde 4 savunma tipi el bombası,1 adet 155 milimetrelik top mühimmatı, 2 lav silahı, 2 tüfek bombası ve 100 litre sıvı yağ ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.