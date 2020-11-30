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DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 19:53 | Son Güncelleme:

Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları, lav silahı ve top mühimmatı ele geçirildi

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Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları, lav silahı ve top mühimmatı ele geçirildi
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Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda el bombaları, top mühimmatı, lav silahları ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Çayırbaşı kırsalına 'Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. H. Cahit Özer 2020-28' ile Kapaklı köyü kırsalına ise 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Volkan 2020-204' adlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, toprağa gömülü çuvallar içerisinde 4 savunma tipi el bombası,1 adet 155 milimetrelik top mühimmatı, 2 lav silahı, 2 tüfek bombası ve 100 litre sıvı yağ ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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