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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu

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Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu
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Bitlis'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) -  

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu Operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında, Anadere köyü kırsalında arama yapıldı. Aramalarda toprağa gömülü 1 uzun namlulu silah, 3 bin 450 fişek, 24 pil, 1 akü, 8 çift siyah renkli mes, 2 kilo kına ve 6 kutu ağda ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.

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