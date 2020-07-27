Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
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Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla attı. Kazada 1 kadın öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınlarında meydana geldi. 65 NU 146 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada, isimleri öğrenilemeyen 1 kadın öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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