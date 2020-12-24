MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBitlis'te otomobil, kamyona çarptı: 5 yaralı
GeriGündem Bitlis'te otomobil, kamyona çarptı: 5 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Bitlis'te otomobil, kamyona çarptı: 5 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitlis'te otomobil, kamyona çarptı: 5 yaralı
Abone Olgoogle-news

BİTLİS- Diyarbakır yolundaki tünelde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki sürücü dahil 5 kişi yaralandı.

Bitliste otomobil, kamyona çarptı: 5 yaralı
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bitlis- Diyarbakır yolunun Buzluıpınar mevkisindeki tünelde meydana geldi. Engin Barış yönetimindeki 46 DJ 952 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 65 DS 828 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Engin Barış ile otomobilde bulunan Mehmet Sönmez, Alican Akın, Edip Kızılsoy ile Ersin Barış yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak, sağlık ekibi tarafından ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle