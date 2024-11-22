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Bitlis'te operasyon: Çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 6 şüpheli yakalandı

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#Bitlis#Operasyon#Çocuk İstismarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 11:56

Bitliste, çocukların müstehcen görüntülerini dijital materyaller üzerinde depolayan ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntülerin paylaşılarak ve dijital materyal üzerinde depolama' suçuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Çalışmalarda, bazı kişilerin müstehcen isimlerle gruplar kurarak çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını ve bu görüntülerin dijital materyaller üzerinde de depolandığı tespit edildi.

Bunun üzerine Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam eden şüpheliler, daha sonra adliyeye çıkarılacak.

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#Bitlis#Operasyon#Çocuk İstismarı

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