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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:54,Son Güncelleme:/

Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili

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Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve cuma günü tatil edildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve Cuma günü tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

Bitlis Valiliği, kar yağışı nedeniyle ağır vasıta araçların geçişine kontrollü olarak izin verildiği, zincirsiz araçların ise trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

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