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Bitlis'te kuvvetli kar: 60 köy yolu kapandı

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#Kar Yağışı#Bitlis#Kar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 10:18

Bitlis'te kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından Bitlis ve çevresinde kar etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kent merkezindeki kar kalınlığı 10, kırsal ve yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aşarken, 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kent merkezi ve kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması başlattı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi, kapalı köy yollarının en kısa zamanda yeniden ulaşıma açılacağını belirtirken, Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini söyledi.

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#Kar Yağışı#Bitlis#Kar

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