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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:55,Son Güncelleme:/

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu

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Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu
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BİTLİS'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerİ, PKK'lılar tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 15 Mart günü 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu' başlattı. Operasyon kapsamında dün kırsal bölgede yapılan arazi arama-tarama çalışmasında, teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edild. Bölgedeki operasyon sürüyor.

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