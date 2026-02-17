×
Gündem Haberleri

Bitlis'te korkunç kaza: 3 can kaybı, 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#Güroymak#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 13:53

Bitlis’in Güroymak ilçesinde hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak dereye düştü. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, biri bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü yakınlarındaki Şehit Deresi mevkisinde meydana geldi. Cevizyatağı köyü ve çevre köylerden vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp dereye düştü.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından çıkarıldı. Sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan’ın (22) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dicle Alpcan (1), Aslı Alpcan (25), Serhat Aka (8), Asmin Alpcan (5) ve Gülşah Alpcan (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

