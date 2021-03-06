Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması yapılıyor

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Bitlis’ten Elazığ'a gönderilen şehitlerin cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlanırken yaralı 2 askerin tedavisine devam ediliyor. AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri de askeri helikopterin düştüğü bölgede dün incelemelere başladı.

Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece Köyü'ne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine gidip çalışma yaptı.

Bölgeye dün akşam saatlerinde giden kaza kırım ekibi, çalışmalarını yapıp ilk raporunu hazırladı. Bugün sabah da enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Helikopter enkazının kaldırılması için 2 vinç gönderilen bölgede çalışmalar sürdürülüyor.