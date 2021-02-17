MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
GeriGündem Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
Abone Olgoogle-news

BİTLİS’te dün gece başlayan ve bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitliste kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
Kentte, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkezdeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi