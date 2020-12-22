Bitlis’te kar yağışı

Bitlis’te sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, ilçelerde de etkili oldu. Kar kalınlığının merkezde 2 santimetreye ulaştığı kentte meteoroloji yetkilileri, yağışın 2 gün süreceğini açıkladı. Güne kar manzarasıyla başlayanlar, işlerine gitmek için araçlarının üstünü kaplayan karları temizledi. Ana yolların açık olduğu Bitlis’te, Karayolları başta olmak üzere İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, karla mücadele için hazır tutuluyor.