Bitlis’te kar yağışı

Bitlis ve çevresinde kar yağışı, gece saatlerinde başlayıp, bugün öğlene kadar devam etti. Kent merkezi ve çevresi, kar yağışıyla birlikte bembeyaz oldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini, gece saatlerinden itibaren de bölgeyi terk edeceği belirtti.