Bitlis’te kar kapı ve pencereleri kapattı! Çıkış yolu arıyor

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Tatvan’da hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tek katlı evler ve iş yerleri kara teslim oldu. Saray Mahallesi’ndeki bir düğün salonu, mart ayında aralıksız yağan ve çatılardan düşen karların birikmesi sonucu adeta kayboldu.

Çatılardan düşen karla birlikte 3 metreyi bulan kar kalınlığı, düğün salonunun pencere ve kapılarının kapanmasına neden oldu. Düğün salonunun karın altında kalmasıyla iş yeri sahibi ve çalışanlar kürek yardımıyla kapının önünü açmaya çalıştı.

Düğün salonunun dış kapısının çatıdan düşen karlardan dolayı kapandığını belirten iş yeri sahibi Fatih Barış, içeriye girmekte zorluk yaşadıklarını belirtti.

Türkiye’de ağır kış şartları yaşadığını söyleyen Barış, “Bölge olarak bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. İşletmemize maalesef 3 metre yağan kar neticesinde ve çatıdan düşen karlardan dolayı içeriye giremiyoruz. Yavaş yavaş açmayı düşünüyoruz ama bu yıl Türkiye’de çok ağır bir kış yaşanıyor. Türkiye’deki illere nazaran Bitlis’te daha çok yağdı. Çektiğimiz sıkıntıları göstermek istedik. Kendi imkânlarımız ile yan taraftaki kapıyı açmaya çalışıyoruz. Şu an karların erimesini bekliyoruz. Erimeye başladığı takdirde işletmemizin yan tarafından arkaya doğru bir yol açmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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