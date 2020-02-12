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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Bitlis'te kar esareti

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Bitlis'te kar esareti

BİTLİS'te, bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, araçlar ve tek katlı evler adeta kara gömüldü. 73 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı vatandaşlar kardan yaptıkları tünelle evlerine gelip gidiyor.

Bitlis ve çevresinde bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 73 köy yolunun kapalı olduğu kentte, kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği kentte, araçlar ve tek katlı evler adeta kara gömüldü. Evlerinden çıkan vatandaşlar, kara gömülen araçlarını bulmakta zorlandı.

Kapanan köy yollarının açılması için yoğun bir mücadele yürütülürken, meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Bazı vatandaşlar, kara gömülen evlerine kardan tünel yaparak gelip gidiyor.

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