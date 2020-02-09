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Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Bitlis’te kar 2 metreyi aştı... Araçlar ve evler kara gömüldü

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Bitlis’te kar 2 metreyi aştı... Araçlar ve evler kara gömüldü

Bitlis'te 2 gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, araçlar ve evler kara gömüldü. 620 yerleşim biriminin ulaşıma kapandığı kentte yolda kalanlar için misafirhaneler açıldı.

Bitlis ve çevresinde geçen Cuma günü başlayan kar yağışı, etkisini sürdürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, son 2 günde yağan kar kalınlığının 2 metreyi aştığını, yüksek kesimlerde ise 4 metreye ulaştığını açıkladı. Kar yağışının bugünden itibaren aralıklarla hafif olarak devam edeceğini, Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışın etkisi altına gireceğini söyledi.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler, araçlar kar altında adeta kayboldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kar altındaki araçlarını bulmakta zorluk çekti.

Bitlis’te kar 2 metreyi aştı... Araçlar ve evler kara gömüldü
Bitlis’te Mutki, Hizan, Hizan -Bahçesaray, Ahlat ve Ovakışla ilçe yollları çığ tehlikesine karşı trafiğe kapatılırken, valilikten yapılan açıklamada, yollarda kalan vatandaşlar için de öğretmenevi, polisevi ve misafirhanelerin ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Bitlis’te kar 2 metreyi aştı... Araçlar ve evler kara gömüldü
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ise kar yağışı sonrasında 620 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığını, kar yağışının durması ile birlikte köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başlanacağını belirtti. Karla mücadele çalışmaları, 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi ile sürdürülüyor.

Bitlis’te kar 2 metreyi aştı... Araçlar ve evler kara gömüldü

 

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