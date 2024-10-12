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Bitlis'te kahreden olay! Baba ile oğlu girdikleri kaplıca sularında boğuldu

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#Bitlis#Güroymak#Boğulma
Bitliste kahreden olay Baba ile oğlu girdikleri kaplıca sularında boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 16:30

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Budaklı Kaplıcası'nda giren Cuma Bayri (42) ile 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri boğuldu.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Nemrut Dağı eteklerinde, 'açık hava kaplıcası' olarak da bilinen Budaklı Kaplıcası'nda meydana geldi. Muş'tan gelen Cuma Bayri ile oğlu İsmail Bayri, kaplıca sularına girdi. Baba ile oğlu, bir süre sonra zemini yer yer balçık olan kaplıcada gözden kayboldu.

Olayı gören çevredekilerin yardımıyla Cuma Bayri'nin cansız bedeni kısa sürede sudan çıkartıldı, oğluna ulaşılamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin çalışması ile İsmail Bayri'nin de sudan cansız çıkartıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için sağlık ekipleri tarafından Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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#Bitlis#Güroymak#Boğulma

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