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Bitlis'te iki grup arasındaki silahlı çatışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

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#Bitlis#Tatvan#Silahlı Kavga
Bitliste iki grup arasındaki silahlı çatışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 21:47

Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hizan Durağı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavga silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada E.A. hayatını kaybederken K.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen E.A. hayatını kaybederken K.A.’nın ise tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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#Bitlis#Tatvan#Silahlı Kavga

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