Bitlis'te iki grup arasındaki silahlı çatışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hizan Durağı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavga silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada E.A. hayatını kaybederken K.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen E.A. hayatını kaybederken K.A.’nın ise tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.