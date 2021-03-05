Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 asker için tören... Gözyaşları sel oldu

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Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25’te irtibat kesildikten sonra düştü. 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralı. Şehit askerler arasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da var. Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Elazığ'da uğurlama töreni yapıldı.

Ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu dua ve helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri yapılacak devlet töreni için askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

Tören sırasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit cenazelerinin askerlerin omuzunda uçağa taşınması sırasında bazı şehit yakınları şehitlerin naaşlarına sarılarak ağladı, bazısı da "Vatan sağ olsun." dedi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile çeşitli kurumlar adına çelenk gönderildi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit aileleri, silah arkadaşları ve diğer yetkililer katıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

- Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (49)

- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36)

- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)

- Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal

- Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir

- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu (40)

- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz

- Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29)

- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)

- Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci

Yozgat Yerköylü olan Korgeneral Erbaş, son YAŞ kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştı. Korgeneral Osman Erbaş beraberindeki askeri heyetle Bitlis’teki komando tugayını denetlemeye gidiyordu.

ŞİMDİYE KADAR 37 ŞEHİT

1996 yılından bu yana TSK envanterinde yer alan Cougar tipi helikopterlerin düşmesi sonucu bugüne kadar 37 asker şehit oldu. 31 Mayıs 2017’de Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar, aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da bulunduğu askeri taşıyordu. Helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düştü. Kazada Tümgeneral Aydın’ın yanı sıra 2’si albay olmak üzere toplam 13 asker şehit oldu. Cougar tipi helikopter 4 Haziran 1997 yılında ise terör örgütü PKK’nın güdümlü füze ile gerçekleştirdiği saldırının hedefi oldu. Saldırıda 11 asker şehit düştü.