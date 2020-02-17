Bitlis'te güneşli hafta sonunun ardından yeniden kar yağışı başladı

Bitlis'te hafta sonu yağmayan kar, gece saatlerinde başlarken, bu sabah da etkili oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve ilçelerine bağlı 154 yerleşim biriminin yolunun kardan ulaşıma kapandığı, yeniden açılması için 9 şantiyede bulunan 90 kişilik personel ve 70 iş makinesi ile çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının 1 gün arayla yeniden etkili olacağını, yerdeki kar kalınlığının 1 metre 79 santimetre olduğunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceği belirtilirken, buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Belediye ekipleri de mahalle aralarında genişletme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 40 iş makinesi ile çalışma yapan belediye ekipleri, araçlarla giremedikleri bölgelerde kendileri temizlik çalışmalarını yürütüyor.