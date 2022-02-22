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Bitlis’te göçmen kaçakçılığına 11 gözaltı

#Göçmen#Kaçakçılık#Bitlis
Bitlis’te göçmen kaçakçılığına 11 gözaltı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 15 günde yapılan yol kontrollerinde 122 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen 11 kişi ise gözaltına alındı.

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Bitlis ve ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları yol uygulaması sırasında son 15 gün içerisinde 2 otobüs, 1 kamyon, 2 minibüs, 2 otomobil ve 1 takside yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 117 Afganistan, 4 Pakistan ve 1 Burma uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler üzerinde yapılan aramada, 3 sahte pasaport ve 14 sahte yol izin belgesi ele geçirildi.

Yakalanan 122 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Otobüs firmaları hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Bitlis’te göçmen kaçakçılığına 11 gözaltı

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