×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bitlis'te gazetecinin darbedilmesinde 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#Sinan Aygül#Tatvan
Bitliste gazetecinin darbedilmesinde 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 12:27

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darbedilimesiyle ilgili gözaltına alınan Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali ile polis memuru Engin Kaplan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Tatvan İlçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali'nin yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Aygül dakikalarca darbedilirken, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumalığını yaptığı öne sürülen polis memuru Engin Kaplan ise araya girmek isteyenleri silah gösterip, iterek engelledi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çok sayıda yumruk darbesiyle yaralanan gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Aygül, hastanedeki tedavisinin ardından dün akşam taburcu oldu.

Bitliste gazetecinin darbedilmesinde 2 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Bitlis Valiliği de gazeteci Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, Tatvan’da gazetecilik yapan Sinan Aygül’ün darbedilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru Engin Kaplan hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldığını konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Bitliste gazetecinin darbedilmesinde 2 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan belediye çalışanı Yücel Baysali ile görevden uzaklaştırılan polis memuru Engin Kaplan., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Bitliste gazetecinin darbedilmesinde 2 şüpheli tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitlis#Sinan Aygül#Tatvan

BAKMADAN GEÇME!

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava
Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya