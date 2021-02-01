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Gündem
Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Bitlis'te feci olay! Kar kütlesi altında kaldılar

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Gelen son dakika haberine göre, Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, kar altında başkalarının da olma ihtimali nedeniyle arama çalışmalarına devam ediyor.

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  • Bitliste çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
  • Bitliste çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
  • Bitliste çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
  • Bitliste çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

BİTLİS'te, 7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekipleri kar kütlesi altında başka birinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Bitliste feci olay Kar kütlesi altında kaldılar


​Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Çam Sitesi'nde iddiaya göre oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bitliste feci olay Kar kütlesi altında kaldılar

Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor.

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