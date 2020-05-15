Bitlis’te EYP, TNT, plastik patlayıcı ile fünye ve fitil ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla dün merkez kırsalına "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan KUZU 2020-08” operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, toprağa gömülü 2 adet basma düzenekli amonyum nitrat ile güçlendirilmiş toplam 3 kilogram EYP, 1 librelik TNT, 2 adet yarım librelik TNT, yarım kilo plastik patlayıcı, 1 antitank roket mühimmatı, 26 elektrikli fünye, 10’ar santimetre uzunluğunda 50 fitil, 10 metre elektrik kablosu, 22 pil, 1 akü, 2 koli bandı, 1 sığınak ile 1 depo içerisinde 18 litre sıvı yağ, 5 kilo salça, 2 kilo zeytin, ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. Sığınak ve barınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.