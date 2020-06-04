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Haber Giriş: 04.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bitlis'te dört terörist daha etkisiz

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Bitlis'te dört terörist daha etkisiz
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İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca devam eden operasyonda bugün (dün) etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir” denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bitlis kırsalında 4 gün önce 3 teröristin daha ölü ele geçirildiğini hatırlatarak, “Jandarma Harekât Merkezimizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin” ifadesini kullandı.

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