Bitlis'te dört terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bitlis kırsalında 4 gün önce 3 teröristin daha ölü ele geçirildiğini hatırlatarak, “Jandarma Harekât Merkezimizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin” ifadesini kullandı.