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Haber Giriş: 05.02.2020 - 13:13,Son Güncelleme:/

Bitlis’te buz sarkıtlarının boyu üç metreyi geçti

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Bitlis’te buz sarkıtlarının boyu üç metreyi geçti

Bitlis’te havanın iyice soğumasından dolayı çatılardaki buz sarkıtlarının boyu üç metreyi geçti.

Bitlis’te hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 10 ile 15 dereceye kadar düşerken, ev ve iş yerlerinin önlerinde buz kütleleri oluştu. Bitlis'te 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını ifade eden İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Murat Yıldız ise şehir dışına şu ana kadar yaklaşık bin kamyon kar taşındığını ifade etti.
Kardan dolayı vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşadığı Bitlis'te, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

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