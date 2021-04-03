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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Bitlis'te bir okulda yüz yüze eğitime koronavirüs engeli!

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Bitlis'te bir okulda yüz yüze eğitime koronavirüs engeli!

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı, Saidi Nursi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde ikinci bir karar alınana kadar yüz yüze eğitim öğretimine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, uygulama kapsamında gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince alınacağı kaydedildi.

 

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