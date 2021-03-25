Bitlis'te araçta 10 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, araçta 10 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili sürücü E.D., gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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