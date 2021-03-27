Bitlis’te araçlar kara gömüldü, 275 köy yolu kapandı

Bitlis'te 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde 50, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aşan kar nedeniyle 275 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkam, karla mücadele ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kurtkam, bölgedeki yol açma çalışmalarının ise 9 ayrı şantiyede 75 kişilik personel ve 52 iş makinesi ile yürütüldüğünü belitti.

Öte yandan merkezdeki kar kalınlığı, şehir içi ulaşımını da etkiledi. Sabah dışarı çıkanlar, kara gömülen araçlarını çalıştırmak için büyük çaba sarf etti.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının bugün bölgeyi terk edeceğini ve hava sıcaklıklarında artış yaşanacağını belirtirken, havanın ısınması ile olası çığ ve sel riskine karşı uyarı yaptı.

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