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Ceren KURTYE/ BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Bitlis'te amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP bulundu

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Bitlis'te amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP bulundu

BİTLİS kırsalına düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü basma tip ateşleme anahtarlı, 10 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Düzenek imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis Merkez Esenburun köyü kırsalında teröristlerin araziye gizlediği yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla bölgeye düzenlenen 'Şehit J. Asb.Kd.Üçvş. Hakan TOYDEMİR 2021-21' operasyonunda arazide yapılan aramalarda, toprağa gömülü plastik bidon içerisinde 1 adet basma tip ateşleme anahtarlı 10 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirildi.

Ele geçirilen EYP Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürdürülüyor.

 

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