Bitlis’te 6 bin kamyon kar, kent dışına çıkarıldı

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. Bitlis Belediyesi ekipleri, 13 mahallede yol genişletme çalışması başlattı. Çalışmalarını 41 iş makinesi ve 80 kişilik personel ile yürüten ekipler, dar sokaklardaki karları da şehir dışına taşıyor. Bugüne kadar yaklaşık 6 bin kamyon kar taşıdıkları belirten Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşın günlük yaşamını rahat sürdürebilmesi için ekiplerin mesai kavramı gözetmeden çalıştığını söyledi.



Bitlis'te 18 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam kar yağışının bugün de etkisini gösterdiğini belirten Başkan Tanğlay, şöyle konuştu:



"Bu süreçte Bitlis kent merkezimizde kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu. Yüksek kesimlerde 3,5 metreyi geçti. Vatandaşlarımızın çok daha rahat ulaşım sağlamaları için 41 araç, 80 personelle hizmet veriyoruz. Bugün de yine kar yağışı başladı. Bizler de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte 6 bin kamyon civarında karı kamyonlarla şehir dışına çıkardık. Aynı zamanda 110 bin litre yakıt tükettik. Bitlis’te bundan 1 ay önce kuraklık muhabbeti vardı. Çok şükür kar yağdı ancak bu seferde bir afet oluştu. Biz de vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlasın ve daha rahat yaşam standartları olsun, diye 7 gün 24 saat çalıştık. Bugün de yine vatandaşlarımız için bütün gayretimizi gösteriyoruz."



Karayolları ekipleri ise kar yağışı sırasında ana yolları açık tutmak için kaldırımlara yığdığı karları temizleme çalışması başlattı. Rotatif ile çalışmalarını sürdüren ekipler, yeni yağışlarda sıkıntı yaşamamak için bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.