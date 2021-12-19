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Bitlis'te 50 köy yolu kardan kapandı

#Bitlis#Kar Yağışı#Hava Durumu

Bitlis'te 2 gündür belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi 50 makine ve 75 personelle karla mücadele çalışması başlattı.

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Bitlis ve çevresinde 2 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı hayata olumsuz etkiliyor. Kardan dolayı 50 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı belirtilirken, kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi, 50 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadele çalışması başlattı. Belediye ekipleri de yolların açık kalması için mahalle aralarıda sürekli karla mücadele çalışması yapıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirterek, “Bitlis ve ilçelerinde 10 ayrı şantiye oluşturduk. Bu şantiyelerde 75 personel ve 50 iş makinesi ile bu yıl boyunca karla mücadele çalışması yapacağız” dedi.

Bitliste 50 köy yolu kardan kapandı

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#Bitlis#Kar Yağışı#Hava Durumu

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