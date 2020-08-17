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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Bitlis'te 48 kilo kubar esrar ve 2 bin 345 kök kenevir ele geçirildi

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Bitlis'te 48 kilo kubar esrar ve 2 bin 345 kök kenevir ele geçirildi
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BİTLİS’in Mutki ilçesinin Meydan köyüne jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2 bin 345 kök kenevir bitkisi ve kurutulmuş 48 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Kenevir bitkisi ve kubar esrar bulunmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mutki ilçesine bağlı Meydan köyünde, M.Ç.'nin yasa dışı kenevir ekimi yaparak, uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiğine dair bilgi aldı. Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Meydan köyüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, arazide 2 bin 345 kök kenevir bitkisi ve kurutulmuş 48 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Kenevir bitkileri Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile yerinde yakılarak imha edilirken, kubar esrar maddesine de el koyuldu. Kenevir bitkisi ve kubar esrar bulunmasıyla ilgili M.Ç., gözaltına alındı.

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