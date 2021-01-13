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Gündem
Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Bitlis'te, 4 kişinin iş yerlerinde 38 kaçak cep telefonu bulundu

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Bitlis'te, 4 kişinin iş yerlerinde 38 kaçak cep telefonu bulundu
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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 4 kişiye ait iş yerlerine düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 38 cep telefonu ele geçirildi.

Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, K.A., M.S.G., Ö.E. ve Y.Ş.'nin yurda yasa dışı yollarla ürün getirdiği tespit edildi. Bunun üzerine 4 şüphelinin belirlenen adresteki iş yerlerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla getirilen 38 cep telefonu ele geçirildi. Gümrük kaçağı cep telefonlarına el koyulurken, 4 iş yeri sahibi hakkında ise işlem yapıldı.

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