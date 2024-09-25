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Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem

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#Bitlis#Tatvan#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 15:04

Bitlis'in Tatvan İlçesinde 4.5 büyüklüğünde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından CNN Türk'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bu bölgedeki depremler maalesef bizi kaygılandırıyor. Uyarıcı bir deprem. Bölgede büyük beklenti olan faylar var." dedi.

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Bitlis'in Tatvan ilçesinde saat 14:50'de 4,5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak duyuruldu.

"UYARICI BİR DEPREM"

CNN TÜRK'e konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bitlis'te gerçekleşen deprem hakkında uyarılarda bulundu.

Pampal'ın açıklamaları şöyle:

Son günlerde bu bölgede depremler oluyor. Çünkü 6 Şubat depremlerinden sonra Arap levhası hareket etti. Afrika levhası, Anadolu ve Arap levhalarının sınır bölgesinde meydana geldi. Bu biraz Van'ın Batı'sında. Buranın doğusunda Hakkari malum bizim deprem beklediğimiz bir yer. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'nun kesiştiği bölgede fay var. 1984'te 7 büyüklüğünde deprem üretmiş bir fay. Yine her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay. Bu bölgedeki depremler maalesef bizi kaygılandırıyor. Uyarıcı bir deprem. Bölgede büyük beklenti olan faylar var.

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Bitliste 4,5 büyüklüğünde deprem

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#Bitlis#Tatvan#Deprem

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